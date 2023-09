The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2023ISIN NameXS1877869088 BCO SANTANDER 18/23 MTNFR0011565555 RTE RE.TRAN.ELE.13-23 MTNXS0969368934 DT. BAHN FIN. 13/23 MTNFR0013231081 CIE F.FONCIER 17/23 MTNUS780097BD21 NATWEST GROUP PLC 16/23DE000DK0EU57 DEKA IHS MTN S 7491US05584KAF57 BPCE S.A. 18/23 MTN REGSXS2051667181 CONTINENTAL MTN19/23REG.SXS2051670136 BPP EU.HLDG. 19/23 MTNXS2051677909 LANDWIRT.R.BK 19/23NK MTNDE000HLB4U14 LB.HESS.-THR. IHS 18/23DE000A2LQRW5 ADIDAS AG WLD.18/23US23636BAR06 DANSKE BK 18/23 MTN REGSNO0010914666 AXACTOR 21/24 FLRDE000DD5AYP8 DZ BANK CLN E.10151