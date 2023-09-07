BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 399 (394) EUR - 'OVERWEIGHT'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 72,50 (71) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 31,50 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 19 (18,70) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS STARTET KONE MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 33 EURBARCLAYS STARTET SCHINDLER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 222 CHFBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 89 (91) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 443 (455) CHF - 'OVERWEIGHT'HSBC HEBT MONEYSUPERMARKET.COM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 305 PENCEJEFFERIES SENKT HEMNET AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 150 (155) SEKJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,20 (3,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1500 (1200) DKK - 'OVERWEIGHT'RBC STARTET COLOPLAST MIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...