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WKN: A1XA8R | ISIN: DK0060534915 | Ticker-Symbol: NOVC
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07.09.23
10:03 Uhr
177,98 Euro
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Branche
Pharma
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STOXX Europe 50
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NOVO NORDISK A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOVO NORDISK A/S 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AXA
AXA SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AXA SA27,485-0,45 %
COLOPLAST A/S104,75-1,09 %
NOVO NORDISK A/S177,98-0,35 %
SCOUT24 SE63,26+0,22 %
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