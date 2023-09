EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Allane Mobility Group erweitert Angebot um Rückgabeschutzversicherung für Leasingnehmer in Kooperation mit ELEMENT Pullach, 07. September 2023 - Die Allane Mobility Group ("Allane"), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ihr Servicespektrum erneut ausgebaut und bietet Privat- und Gewerbekunden ab sofort die Versicherung "Allane Rückgabeschutz" an. Das neue Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit der ELEMENT Insurance AG ("ELEMENT"), Europas einziger Full-Service-B2B2X-Versicherungsplattform. Die Rückgabeschutzversicherung ermöglicht Allane Leasingnehmern eine umfassende Absicherung gegen unerwartete Kosten, die bei der Rückgabe eines Leasingfahrzeuges durch festgestellte Minderwerte entstehen können. Die Versicherung deckt dabei eine Vielzahl von Schäden ab, darunter Lackschäden, Kratzer, Dellen, Beulen, Innen- und Kofferraum- sowie Felgenschäden. Donglim Shin, CEO der Allane Mobility Group: "Mit unserer neuen Versicherung ermöglichen wir unseren Kunden, finanzielle Risiken aus dem Leasingverhältnis zu minimieren und bieten ihnen zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort. Der ‚Allane Rückgabeschutz' unterstützt zudem unsere strategischen Ziele, das modulare Serviceangebot weiter auszubauen und Innovationen sowie Kooperationen stärker in den Mittelpunkt zu rücken." Tim Kaltofen, Vice President Sales bei ELEMENT: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Allane Mobility Group. Die Vision von ELEMENT ist es, die Bereitstellung von Versicherungen für unsere Partner in der gesamten Europäischen Union so einfach und verfügbar wie möglich zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass die Endkunden der Allane Mobility Group von dem neuen Versicherungsangebot profitieren werden." Der "Allane Rückgabeschutz" greift dann, wenn der Leasinggeber berechtigte Ausgleichsansprüche geltend macht, die sich aus Minderwerten durch übermäßige Beanspruchung des Fahrzeugs ergeben. Er gilt für Privat- und Gewerbeleasing für bis zu zehn Fahrzeuge mit einem Kilometer-Leasingvertrag. Die Versicherung ist für PKW und Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen mit Zulassung in Deutschland verfügbar. Der maximale Versicherungswert beträgt 210.000 Euro. Die Rückgabeschutzversicherung kann maximal ein Jahr vor und acht Wochen nach der Übergabe des Fahrzeugs abgeschlossen werden, wobei die Laufzeit des Versicherungsvertrags der Laufzeit des jeweiligen Leasingvertrags entspricht. Die Entschädigungsleistung beläuft sich auf maximal 3.000 Euro netto je Leasingvertrag. Beim "Allane Rückgabeschutz" fungiert Allane als Vermittler, wobei der Versicherungsvertrag zwischen dem Leasingnehmer und ELEMENT geschlossen wird. Durch strategische Partnerschaften und Kooperationen strebt die Allane SE auch in Zukunft eine kontinuierliche Erweiterung ihres Produkt- und Serviceangebots an, um ihre Position im Leasingmarkt weiter zu stärken. Weitere Informationen zum "Allane Rückgabeschutz" sind hier verfügbar. --- Über Allane Mobility Group:

