LONDON, Sept. 07, 2023, der weltweit führende Anbieter von Daten, Tools und Erkenntnissen zu alternativen Anlagen, seinen Bericht Alternatives in Europe 2023 veröffentlicht. Aus dem Bericht geht hervor, dass sich das verwaltete Vermögen der europäischen alternativen Anlagen im September 2022 auf insgesamt 2,95 Billion Euro belief. Davon haben sowohl das Vereinigte Königreich als auch Westeuropa* im Jahr 2022 die Marke von 1 Billion Euro an privatem Kapital** überschritten, obwohl der Anteil des Vereinigten Königreichs in den letzten Jahren gesunken ist und mit 1,04 Euro einen neuen Tiefstand von 44 % des Gesamtvolumens erreicht hat.

Der Bericht von Preqin prognostiziert außerdem, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für das auf Europa fokussierte Privatkapital zwischen 2021 und 2027 auf 10,9 % fallen wird. Zwischen 2018 und 2021 betrug die Wachstumsrate im Vergleich dagegen 17,3 %. Diese Rate ist jedoch höher als die zwischen 2010 und 2015 beobachtete, was darauf hindeutet, dass sich das Privatkapital weiterhin auf einem höheren Wachstumspfad befindet als in den Jahren nach der globalen Finanzkrise.

Beschaffung von privatem Fremdkapital in Europa wird von Managern aus dem Vereinigten Königreich dominiert

Dem Bericht von Preqin zufolge sind private Schuldtitel die einzige Anlageklasse, die sich auf der richtigen Seite der angespannten Kreditmärkte befindet, da viele Fonds durch variable Kreditfazilitäten den höheren Zinsen ausgesetzt sind. Mit einer Rendite von 8,5 % bei einer Standardabweichung von 6,25 % für den Zeitraum 2011-2020 bietet die Anlageklasse einen wirksamen Anker für risikobasierte Portfolioallokationsstrategien.

Die Mittelbeschaffung bis Anfang Juni 2023 durch in Europa ansässige Private-Debt-Fondsmanager lag bei 9,6 Mrd. Euro. Dies ist fast ausschließlich auf Fonds mit Sitz im Vereinigten Königreich zurückzuführen, die zwar nur 53 % der 15 in diesem Jahr abgeschlossenen Fonds ausmachten, aber 90 % des Kapitals sicherten. Dieser Trend unterstreicht die anhaltende Dominanz des Marktes für private Schuldtitel in Europa.

Schlechte Performance von Hedgefonds in der Region untergräbt Attraktivität

In der Zwischenzeit haben Hedgefondsmanager in Europa insgesamt kein statistisch signifikantes Alpha erzielt. Das soll nicht heißen, dass es in Europa keine guten Hedgefondsmanager gibt. Dies deutet jedoch darauf hin, dass es Europa nicht gelungen ist, im Vergleich zu Nordamerika und der APAC-Region wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die verwalteten Vermögen von Hedgefonds in Europa gingen bis Ende des ersten Halbjahres 2022 um 9 % zurück. Die Analysten von Preqin gehen davon aus, dass die Region zwischen dem ersten Halbjahr 2022 und 2027 auf Jahresbasis um 1,97 % wachsen wird, was in etwa dem historischen Wachstum entspricht. Die hohe Inflation und die Eile der Europäischen Zentralbank, den Preisanstieg durch geldpolitische Maßnahmen einzudämmen, deuten darauf hin, dass in der Region nach wie vor die Gefahr einer Rezession besteht, wenn auch mit Verzögerung. Die Analysten von Preqin rechnen daher mit einem weiteren Rückgang der verwalteten Vermögen von Hedgefonds, bevor eine Erholung eintritt.

Alex Murray, VP, Head of Real Assets, Research Insights bei Preqin, dazu: "Alternativen sind für die Finanzierung von Unternehmen und Investitionen in die gebaute Umwelt in Europa von entscheidender Bedeutung geworden. Praktiken, die sich auf dem nordamerikanischen Markt herausgebildet haben, wurden übernommen und an die unterschiedlichen Anforderungen der europäischen Volkswirtschaften und institutionellen Anleger angepasst. Die Anpassungsfähigkeit von Alternativen wird in den kommenden Jahren nicht minder entscheidend sein, wenn Risiken für den weiteren wirtschaftlichen Wohlstand Europas auftauchen."

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht "Alternatives in Europe 2023" von Preqin sind:

Mittelbeschaffung: Das Tempo der privaten Kapitalbeschaffung hat sich deutlich verlangsamt: Bis Anfang Juni 2023 haben 149 in Europa ansässige Fonds 97 Mrd. Euro abgeschlossen. Dieser Marktrückgang spiegelt die schnellste geldpolitische Straffung seit Jahrzehnten wider.

Das Tempo der privaten Kapitalbeschaffung hat sich deutlich verlangsamt: Bis Anfang Juni 2023 haben 149 in Europa ansässige Fonds 97 Mrd. Euro abgeschlossen. Dieser Marktrückgang spiegelt die schnellste geldpolitische Straffung seit Jahrzehnten wider. Vereinigtes Königreich: Während der Anteil des Vereinigten Königreichs an den gesamten europäischen privaten Kapitalanlagen gesunken ist, liegt der Anteil des Vereinigten Königreichs an den europäischen privaten Kapitalanlagen seit 2017 konstant bei über 60 %. Sein Anteil an den europäischen Private-Equity-Vermögenswerten sank jedoch von 55 % im Jahr 2017 auf 44 % zum Ende des dritten Quartals 2022.

Während der Anteil des Vereinigten Königreichs an den gesamten europäischen privaten Kapitalanlagen gesunken ist, liegt der Anteil des Vereinigten Königreichs an den europäischen privaten Kapitalanlagen seit 2017 konstant bei über 60 %. Sein Anteil an den europäischen Private-Equity-Vermögenswerten sank jedoch von 55 % im Jahr 2017 auf 44 % zum Ende des dritten Quartals 2022. Luxemburg: Die Daten von Preqin zeigen, dass Luxemburg seinen Anteil am Domizil der europäischen Fonds von 2010 bis 2022 von 16 % auf 62 % erhöht hat.

Die Daten von Preqin zeigen, dass Luxemburg seinen Anteil am Domizil der europäischen Fonds von 2010 bis 2022 von 16 % auf 62 % erhöht hat. Infrastruktur: Zwischen 2005 und Anfang Juni 2023 wurden weltweit 1,24 Billion Euro von Fonds mit Engagement in Cleantech und erneuerbaren Energien aufgenommen, 30 % davon von Fonds mit Schwerpunkt Europa. Bei der Mittelbeschaffung dominieren Infrastrukturfonds, die auf Nordamerika und Europa ausgerichtet sind, mit 61 % bzw. 68 %.

Zwischen 2005 und Anfang Juni 2023 wurden weltweit 1,24 Billion Euro von Fonds mit Engagement in Cleantech und erneuerbaren Energien aufgenommen, 30 % davon von Fonds mit Schwerpunkt Europa. Bei der Mittelbeschaffung dominieren Infrastrukturfonds, die auf Nordamerika und Europa ausgerichtet sind, mit 61 % bzw. 68 %. Immobilien: Im Jahr 2022 stieg die Mittelbeschaffung im Immobiliensektor um 19 % gegenüber dem Vorjahr, obwohl die Zahl der abgeschlossenen Fonds um 25 % zurückging, da der Anteil des Wohn- und Industriesektors am Transaktionsmarkt zunahm. Die Mittelbeschaffung für Immobilien bis Anfang Juni 2023 zeigt eine gewisse Schwäche, wobei Core- und Debt-Strategien deutlich unter dem Trend liegende Kapitalbeträge aufbringen.



Hinweise für Redakteure

* Die Liste der Länder, die in "Europa" enthalten sind, ist sehr umfangreich. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie eine vollständige Liste wünschen. Westeuropa umfasst: Alderney, Andorra, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Guernsey, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Portugal, San Marino, Spanien, Schweiz.

** Privatkapital ohne Hedgefonds

