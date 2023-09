Essen (ots) -Das Thema Gesundheit erfährt in der Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit. Der "Deutsche Gesundheits-Award" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Anbieter aus dem Gesundheitssektor führend sind. Über die beliebtesten Unternehmen haben Verbraucherinnen und Verbraucher in einer großen Befragung mit rund 45.000 Kundenstimmen entschieden. Die feierliche Preisverleihung findet heute im Rahmen des Branchenevents "Big Bang Health" im Essener Colosseum Theater statt (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 09.09.2023, 10:30 Uhr).Bewertet wurden Unternehmen in 68 Kategorien, die die ganze Bandbreite des Gesundheitssektors abbilden - angefangen von Kliniken und Pflegediensten über Sanitätshäuser und Apotheken bis hin zu Anbietern aus Bereichen wie Barrierefreiheit & Ergonomie, Ernährung & Nahrungsergänzung, Gesundheitsprodukte und Mentale Gesundheit & Coaching. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Ergebnisse drücken eine aktuell hohe Kundenzufriedenheit aus. Dabei schneidet eine erfreulich große Anzahl an Gesundheits-Unternehmen sogar mit dem Qualitätsurteil 'sehr gut' ab."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der von ntv mitgetragene Deutsche Gesundheits-Award sorgt für mehr Transparenz im Health-Bereich. Die Ergebnisse sind nutzwertig wie verbrauchernah und entsprechen damit wichtigen Prämissen unserer Berichterstattung."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, Angebotsvielfalt, Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 623 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 472 Anbieter mit je mindestens 80 Stimmen. Es gingen insgesamt 44.996 Kundenstimmen ein.PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2023"(alphabetische Sortierung)ÄRZTE & KLINIKENÄrzte- & Kliniksuche - PortaleAOK Gesundheitsnavigator, Das Rehaportal (Qualitätskliniken.de), TK-ÄrzteführerAugenlaserklinikenCare Vision, Euro EyesCheck-up-ZentrenDr. Lunow & Partner, ias Gruppe, Prevent. OnDental-Kliniken/Zahnarzt-ZentrenFair Doctors, Medeco, ZMK Zahnmedizinisches VersorgungszentrumDigitale Tierarzt-PraxenDr. Sam, PfotendoctorMedizinisches Fachwissen - Portale & AppsDeutsches Gesundheitsportal, Medical Tribune, Medicoconsult.deRehaklinikenAsklepios, Mediclin, Rehakliniken ZARVideosprechstundenDoctolib, Qunomedical, TeleclinicBARRIEREFREIHEIT & ERGONOMIEBarrierefreie BadgestaltungAventas, Drive Medical, Senior BadErgonomische Büromöbel - MarkenErgotopia, Löffler, WagnerErgonomische Büromöbel - Online-ShopsBüro-direkt24.de, Büromöbel Experte Shop, ChairgoMassagesesselCasada, Massagesessel Zentrum Deutschland, WelconMobilitätshilfenDietz Rehab, Invacare, Prima AktivSanitätshäuser - FilialistenAlippi, Schaub, SeegerSanitätshäuser - Online-ShopsCareshop, Sanitaetshaus-24.de, VitegoERNÄHRUNG & NAHRUNGSERGÄNZUNGErnährungsportaleEat Smarter, Upfit, WW Weight WatchersGlutenfreie Lebensmittel - MarkenGefro, Schär, Schnitzer gluten-freeNahrungsergänzung & Vitamine - MarkenAbtei, Biogena, DoppelherzNahrungsergänzung & Vitamine - Online-ShopsMedicom, Nu3, VitamazeSuperfood-Marken - Online-ShopsAthletic Greens, Fairnatural, Raab VitalfoodGESUNDHEITSPRODUKTEAtem- & Schlaftherapie-ProdukteCegla, Orbisana HealthcareBluttests für SelbstanwendungCerascreen, LykonDigitale Herzzentren & mobiles EKGBeurer, WithingsGesundheitspflege/-produkte - Online-ShopsMedicalcorner24, Medisana, MKW-MedicalsHausnotrufsystemePatronus, TellimedHome-UltraschallgeräteAngelsounds, Emmi Skin, PanasonicHörakustikerAuric Hörcenter, Geers, HörpartnerInfrarotkabinen & -duschenArmstark, Artsauna, DewelloKontaktlinsen - HerstellerBausch + Lomb, WöhlkMedizintechnik - HerstellerGeratherm, Medtronic, Siemens HealthineersMedizintechnik - Online-ShopsMedplus24.de, Praxisdienst, Zuther+HautmannMessgeräte Blutdruck & Puls - Marken & AppsBeurer, Braun Healthcare, PuloxMikrobiom-Analyse-KitsLabor Dr. Brunner, MybiomaPhysiotherapie-Bedarf - Online-ShopsIntermedical24, Therapiebedarf24.deRehaprodukte - Online-ShopsKaphingst der Gesundheitsmarkt, MC Seniorenprodukte, Pflegebetten-24.deSchnarch- und Knirscherschienen - Online-ShopsBruxane, Schlaf-Laden, Schnarchladen.deZykluscomputer/-trackerCyclotest, Lady-Comp, Ovula RingMENTALE GESUNDHEIT & COACHINGBetriebliches GesundheitsmanagementDie Gesundheitsmanager, Goodhabitz, ias GruppeMeditation - InformationsportaleEinfachganzleben.de, YogaworldMentale Gesundheit - Digitale AnbieterEin guter Plan - Die App, Hellobetter, MinddocOnline-Fitness Mutter & BabyMamaworkout, Original BootcampRaucherentwöhnungskurse - AnbieterAllen Carr's Easyway, Nichtraucher HeldenSchlaf - InformationsportaleInspire, Schlaf.de, SchlafkampagneSchwangerschaft - Portale & AppsBabelli, Elevit, Frauenärzte im NetzTherapeutensuche - PortaleDPtV Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung, Naturheilkunde.de, Therapie.deWellness- & Gesundheitsreisen - PortaleOstsee-und-Wellness.de / Mein-Wellnessurlaub.de, Verwoehnwochenende.deWellness- & Gesundheitsreisen - VeranstalterFit Reisen, Wainando TravelYoga & Meditation - Digitale AnbieterTint., Yoga me home, YogabasicsPFLEGEAmbulante PflegediensteHome Instead, Korian, VivianumPflegebetten - HerstellerMalsch care & clinic design, Mühle Pflegebetten, Wissner-BosserhoffPflegedienste & Pflegeheime - VergleichsportaleAOK Pflege-Navigator, Vdek Pflegelotse, Weisse Liste PflegePflegedienste & Pflegekräfte - VermittlungHausengel, Pflegeagentur 24, Verbund PflegehilfePHARMAZIE, KOSMETIK & HYGIENEAllergie - InformationsportaleAllergopharma, Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V., Mein Allergie PortalApothekenkooperationenEasy Apotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine ApothekeFußpflege & Kosmetikbedarf - Online-ShopsBeautek, Porta KosmetikHomöopathische ArzneimittelDeutsche Homöopathie-Union, Dr. Loges, HeelHygieneartikel - Online-ShopsHygi.de, KK-Hygiene.deHygienewäscheMylily, Ooia, The Female CompanyMedizinische Beratung - PortaleNetdoktor, Onmeda, Patienten-Information.deMedizinische Hautpflege - MarkenBepanthol, Dermasence, SebamedNaturheilkunde - Online-ShopsBahnhof-Apotheke, Omp VersandapothekeNaturkosmetik - MarkenKhadi, Kneipp, WeledaNaturkosmetik - Online-ShopsAmazingy, Ecco Verde, Naturpur ShopOnline-ApothekenDoc Morris, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.comVergleichsportale Online-ApothekenApomio.de, Medizinfuchs.de, Medpreis.deZahnpflegeprodukte - Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv