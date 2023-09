Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte in Europa und den USA handelten impulslos und überwiegend kaum verändert, so die Analysten der Nord LB.Den Startschuss in den Tag hätten heute bereits die Veröffentlichungen aus China zu den Exporten und Importen, die besser als erwartet ausgefallen, gegeben. Den gestrigen Auftragseingängen für Deutschland würden heute die Daten zur Industrieproduktion aus dem Land der Denker und Tüftler folgen. Am Nachmittag dürfe noch ein Blick auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gerichtet werden, welche zuletzt bemerkenswert niedrig ausgefallen seien. Ansonsten scheine dann bereits fast schon das Wochenende eingeläutet zu werden, da absehbar auch am morgigen Freitag kaum irgendwelche weiteren Bekanntgaben auf dem Kalender auszumachen seien (außer Revision japanisches BIP Q2). (07.09.2023/alc/a/a) ...

