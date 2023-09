Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der massive Rückgang der deutschen Auftragseingänge hat an den Finanzmärkten zwar kaum Spuren hinterlassen, der überraschend starke ISM-Serviceindex sorgte aber für ein Wiederaufflammen der Zinssorgen, so die Analysten der Helaba.Für zwischenzeitlich deutliche Kursabschläge am Rentenmarkt hätten zudem Äußerungen von EZB-Vertreter Knot gesorgt, wonach die Möglichkeit einer Zinserhöhung in der kommenden Woche unterschätzt werden könnte. Auch andere EZB-Vertreter würden "nur" ein nahes Ende der Zinserhöhungen sehen. Die Zinserwartungen seien im Tagesverlauf per saldo sowohl in den USA als auch in der Eurozone gestiegen, was auch am Aktienmarkt für Verluste gesorgt habe. Demgegenüber habe sich der Euro auf ermäßigtem Niveau stabilisieren können. ...

