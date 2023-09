NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 71,00 auf 72,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Papier bleibt der "Top Pick" von Analyst Giles Thorne im Bereich der Online-Anzeigenportale. In Anbetracht der Qualität des Gewinnausblicks verdiene Scout eine höhere Bewertung, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 19:00 / ET

DE000A12DM80