Die Aktie der Investmentgesellschaft Hercules Capital (WKN: A0ERTZ) notiert nach einigen Problemen im laufenden Jahr aktuell zu einem KGV von 8,1 und einer Dividendenrendite von 9,7%. Ist es jetzt an der Zeit, bei diesem spannenden BDC zuzuschlagen? Hercules Capital vorgestellt Hercules Capital ist eine BDC (Business Development Company), also eine steuerbegünstigte Aktiengesellschaft in den USA. Sie konzentriert sich vor allem auf das Investment, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...