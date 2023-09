Linz (www.anleihencheck.de) - Der Euro wertet gegenüber dem US-Dollar weiter ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Dienstag sei der Kurs EUR/USD im Interbankenhandel bis auf 1,0705 gefallen, den tiefsten Wert seit fast drei Monaten. Beigetragen dazu hätten Einkaufsmanagerindices für den Euroraum, die sowohl für Dienstleistungen als auch für die Gesamtwirtschaft noch tiefer unter den Schwellenwert von 50 gefallen seien, als erwartet worden sei. Dies liefere der Europäischen Zentralbank ein weiteres Argument gegen eine Zinserhöhung bei der Ratssitzung heute in einer Woche. ...

