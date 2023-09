Hamburg (www.fondscheck.de) - ARAMEA Asset Management AG hat zum 1. September ihren zweiten Renten-Laufzeitenfonds aufgelegt: Der ARAMEA Laufzeitenfonds 08/2026 (ISIN DE000A3DV7Z4/ WKN A3DV7Z) strebt eine erwartete Zielrendite von etwa 4,8 Prozent vor Kosten und eine Ausschüttungsrendite von mindestens 2,1 Prozent an, so die ARAMEA Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...