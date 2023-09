Frankfurt (www.fondscheck.de) - Eine überwiegende Mehrheit institutioneller und professioneller Anleger weltweit (71%) plant in den nächsten drei Jahren eine Erhöhung ihrer Allokation in Impact-Investing-Lösungen, so die Experten von Vontobel Asset Management.Das sei das Ergebnis einer neuen Vontobel-Studie. Während europäische Anleger Spitzenreiter bei der Nachfrage nach Lösungen bleiben würden, dürften asiatische Anleger bald aufholen. Dabei investiere mehr als die Hälfte der Befragten (58%) erst seit weniger als drei Jahren in diese Kategorie. ...

