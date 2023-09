Die polnische Stadt Glogów hat ihre ersten rein elektrischen Busse bestellt. Solaris soll die fünf Urbino 12 Electric und die für den Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur bis zum Sommer 2024 an den Verkehrsbetreiber Gmina Miejska in Glogów liefern. In der niederschlesischen Stadt sind bereits mehr als 20 Solaris-Fahrzeuge im Einsatz, darunter vier Hybridbusse. Die fünf zwölf Meter langen Solobusse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...