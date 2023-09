EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Veganz Group AG und VeGreat LLC gründen Joint Venture OrbiFarm® in Dubai.



07.09.2023 / 10:55 CET/CEST

Veganz Group AG und VeGreat LLC gründen Joint Venture OrbiFarm® in Dubai. Berlin, den 7.9.2023 Die Veganz Group AG und die in USA ansässige VeGreat LLC, die heute bereits ihre Beteiligung an der Veganz Group AG durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien im Rahmen der 10% Kapitalerhöhung bekanntgegeben haben, gründen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) das Joint Venture OrbiFarm® zur Verwertung der vor einigen Monaten vom Fraunhofer Institut IME erworbenen Alleinlizenzen der OrbiPlant® und OrbiLoop® Patente. Das Joint Venture OrbiFarm® fungiert als Technologieplattform, die den Bau und Betrieb von Indoor Farming Anlagen zur Kultivierung von Proteinpflanzen im industriellen Maßstab ermöglichen wird. Die VeGreat LLC übernimmt 75% der Anteile an OrbiFarm® und ermöglicht aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen und guter geschäftlicher Beziehungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA einen Zugang zu Investoren und der Industrie zum Bau von Farmen in diesen Regionen. Die Veganz Group AG wird 25% der Anteile an diesem Joint Venture halten und bringt neben den Lizenzen der OrbiPlant® und OrbiLoop® Technologie auch das Know How der Verarbeitung von pflanzlichen Proteinen zu Fleisch- und Fischaltersatzprodukten mit ein. "Damit wird es erstmalig möglich, überall auf der Welt unabhängig von Klima- und Umwelteinflüssen, in einer Halle die Produktion von pflanzlichen Alternativen von der Saat bis zum Endprodukt mit maximaler Effizienz und unter optimalen Bedingungen zu realisieren. Das schafft insbesondere in Regionen, die heute ihre Lebensmittel größtenteils aus anderen Ländern importieren müssen, Lebensmittel- und Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit von anderen Märkten und Ländern und Preisstabilität für die kalorische und Protein Grundversorgung der Bevölkerung." sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG. OrbiFarm® wird die Farmen nicht selbst aufbauen und betreiben, stellt aber die Technologien und das Know-How zur Verfügung und lizenziert dabei den Anbau und die Produktion der Fleisch- und Fischalternativen. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621



