Zürich (ots) -Die Krankenversicherung Sanitas lanciert einen interaktiven Experience Space im Metaverse. Besucherinnen und Besucher können dort die Gesundheitspartnerin in einer virtuellen Umgebung kennenlernen und erleben.Mit einem spannenden Auftritt im Metaverse ermöglicht es Sanitas als erste Krankenversicherung der Schweiz interessierten Userinnen und Usern, das Unternehmen sowie die verschiedenen Angebote und Services ohne Eintrittshürden interaktiv zu erleben. Im Fokus stehen dabei die Themen Krankenversicherung, Gesundheit und Gesundheitsförderung, die uns alle betreffen. Diese sollen den Besucherinnen und Besuchern auf spielerische und einfache Art nähergebracht werden.Ziel ist es, einen erlebbaren Mehrwert zu bieten. Die Besucherinnen und Besucher erfahren zudem mehr über die verschiedenen Engagements, innovativen Services und Angebote von Sanitas. Alva, die langjährige digitale Assistentin von Sanitas, heisst interessierte Personen im Metaverse willkommen und bietet Orientierung. Im Erdgeschoss veranschaulicht beispielsweise ein animierter Baum, wie viel Papier durch die digitale Kommunikation im Sanitas Portal jährlich eingespart wird. Hirnschmalz ist im Ernährungsbereich gefragt, wenn der übergrossen Schweizer Lebensmittelpyramide die richtigen Nahrungsmittel zugeordnet werden müssen. Im Obergeschoss zeigen derweil Avatare Fitnessübungen vor, die ganz einfach nachgemacht werden können. Entspannung pur erleben die Userinnen und User im Outdoor-Meditationsbereich. Das Ziel: den stressigen Alltag hinter sich zu lassen.Der Experience Space wurde gemeinsam mit Kuble, einer der führenden Digital-, Metaverse- und Web3-Agenturen der Schweiz, konzipiert und in spatial.io in einem innovativen und futuristischen Design erstellt. Wichtig war dabei, ein konsistentes Sanitas Markenerlebnis zu kreieren und den Einklang mit der Natur zum Ausdruck zu bringen.Das Sanitas Metaverse ist für alle zugänglich und kann mit VR-Brillen, via Desktop oder Mobile App ab sofort genutzt werden. Zurzeit dient der Experience Space als virtuelle Home Base, um erste Erfahrungen mit der virtuellen Realität und der zugrunde liegenden Technologie zu sammeln. Künftig können aber auch Events oder Beratungen im Sanitas Metaverse stattfinden."Wir freuen uns sehr über den gelungenen Auftritt im Metaverse und hoffen natürlich, dass er die Besucherinnen und Besucher genauso überzeugt wie uns. Der Experience Space beweist einmal mehr, dass wir als innovative Gesundheitspartnerin für unsere Kundinnen und Kunden mutig neue Wege gehen", so Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger.Tauchen auch Sie unter folgendem Link in den Sanitas Metaverse Experience Space ein: www.sanitas.com/metaverse