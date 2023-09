Der TUI Deutschland-Chef Stefan Baumert informierte bei einem Pressetermin im Berliner TUI Büro am Gendarmenmarkt über die aktuelle Geschäftslage in Deutschland. Wichtigste Erkenntnis ist, dass alle Top-Winterziele der TUI derzeit eine gute Buchungslage für Reisen ab November aufweisen. Dies bestätigt einmal mehr, dass sich das operative Geschäft der TUI normalisiert und legt den Grundstein für eine verbesserte Finanzlage und eine Wiedergewinnung des Vertrauens der Investoren in das Unternehmen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





