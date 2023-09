Die Biotest AG meldet, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Biologics License Application für das Immunglobulin-Präparat Yimmugo zur inhaltlichen Begutachtung angenommen hat. "Damit geht der Zulassungsantrag in die nächste Phase, in der das Zulassungsdossier der eingehenden inhaltlichen Überprüfung unterzogen wird", so Biotest ...

