Bielefeld (ots) -Vor einem Jahr hat die NTT DATA Business Solutions AG nach einer langjährigen Partnerschaft die Mehrheit an der Natuvion Group übernommen (https://nttdata-solutions.com/de/presse/lokale-pressemitteilungen/ntt-data-beteiligt-sich-an-der-natuvion-group-und-baut-sap-s-4hana-transformationsexpertise-aus/). Gemeinsam haben der global führende SAP®-Berater für den Mittelstand und der anerkannter SAP® Data Transformation Partner in dieser Zeit rund 50 Kunden weltweit erfolgreich den Umstieg auf SAP® S/4HANA ermöglicht. Basis der Zusammenarbeit bildet ein nahtlos ineinandergreifendes Beratungs- und Transformationsangebot, bei dem Kunden eine individuell auf sie zugeschnittene all-in-one-Paketlösung erhalten."Wir wollen die digitale Transformation für unsere Kunden so effektiv wie möglich gestalten, deshalb ist Natuvion für uns der perfekte Partner. Gemeinsam reduzieren wir die Komplexität und machen die Transformation schneller, sicherer sowie kosteneffizienter", so Norbert Rotter, Vorstandvorsitzender von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Unser Dienstleistungspaket deckt das gesamte SAP-Portfolio ab. Darüber hinaus bieten wir Lösungen auf höchstem Niveau, von der selektiven Migration über die Transformation bis hin zur Datenbereinigung."Das zusammen weiterentwickelte Produktportfolio kann in einer Vielzahl von Kundensegmenten eingesetzt werden und ist kommerziell skalierbar. Vor allem für Unternehmen aus dem Mittelstand, aber auch für Großunternehmen haben NTT DATA Business Solutions und Natuvion den Weg in die Transformation von der Planung über die Beratung bis hin zum erfolgreichen Go Live geebnet. Auch für SAP By Design-Kunden, die eine belastbarere Infrastruktur suchen, bieten die beiden Unternehmen einen standardisierten Migrationspfad auf SAP S/4HANA an. "Zu unseren gemeinsamen Kunden zählen Unternehmen aus der ganzen Welt, sei es die dänische Brauerei Carlsberg oder der deutsche Automobilhersteller BMW. Zusammen bringen wir unsere Kunden professionell auf die neuen digitalen Plattformen", so Patric Dahse, CEO von Natuvion. Zuletzt haben sich die "Umzugsexperten" aus Walldorf durch die Übernahme des kompletten Geschäftsbetriebs des slowakischen SAP-Beratungshauses LL Consulting (LLC) (https://www.natuvion.com/de/newsroom/uebernahme-geschaeftsbetrieb-slowakische-llc/) weiter international vergrößert und stärken damit ihr zentrales Entwicklungs-, Trainings- und Delivery-Team für den digitalen Datenumzug.Wie wichtig ein professioneller Partner beim Umstieg auf SAP S/4HANA ist, zeigt auch die von den beiden SAP-Experten veröffentlichte Transformationsstudie 2023 (https://de.nttdata-solutions.com/transformationsstudie-2023?utm_campaign=Transformationsstudie%202023&utm_source=WordPress&utm_content=Headerimage). Im Rahmen der Studie wurden mehr als 600 Abteilungsleiter aus neun Ländern befragt. In der Erhebung nannten 39 Prozent das fehlende Know-how ihrer Mitarbeitenden und 32 Prozent die Ressourcenknappheit im Unternehmen als größte Herausforderung bei der Transformation. Für jedes dritte Unternehmen war daher die frühzeitige Einbindung externer Berater entscheidend für den Transformationserfolg. "Wir sind überzeugt, dass Unternehmen in absehbarer Zukunft nicht mehr Kapazitäten für die SAP S/4HANA Transformation bereitstellen können. Die Kombination des Portfolios von NTT DATA Business Solutions und Natuvion ermöglicht für unsere Kunden eine standardisierte und dennoch maßgeschneiderte und abgesicherte Transformation", so Florian Sackmann, Geschäftsleitung Customer Engagement bei NTT DATA Business Solutions.+++ Mehr über die erfolgreiche Kooperation der beiden Transformationsexperten können Besucher live vor Ort auf dem DSAG-Jahreskongress (https://nttdata-solutions.com/de/events/dsag-jahreskongress-2023/) vom 19. bis 21. September 2023 in Bremen erfahren. +++Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.500 Menschen in über 30 Ländern.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. (https://www.nttdata.com/global/en/)Über NatuvionNatuvion (https://www.natuvion.com/de/) ist ein digitales Umzugsunternehmen. Natuvion zieht geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform auf eine andere um! Die Natuvion Experten werden immer dann gerufen, wenn mittelständische und große Unternehmen ihre IT-Systeme modernisieren, optimieren, trennen, zusammenführen oder umbauen möchten! Dieses exklusive Know-how zur technischen Transformation ermöglicht Natuvion Kunden, ihre Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Technologien zu nutzen. 