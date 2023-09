Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Schwache Wirtschaftsdaten im Euro-Raum und eine weiterhin erhöhte Inflation lassen die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der weiteren Zinspolitik der EZB bestehen, so die Börse Stuttgart.Lange müssten sie allerdings nicht mehr warten, bis Klarheit herrsche. In der kommenden Woche stehe die nächste EZB-Sitzung auf dem Tableau, in der Folgewoche treffe sich dann die FED. Gute US-Wirtschaftsdaten würden derzeit Raum für weitere Zinsschritte seitens der FED lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...