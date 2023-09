Linz (www.anleihencheck.de) - Die Polnische Zentralbank (NBP) steuerte gestern den Zinssenkungszyklus ein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einer Senkung von 75 BP auf nun 6,00% falle diese stärker aus als angenommen. Vorab sei mit einer Senkung von 25 BP gerechnet worden. Aufgrund dessen habe der Polnische Zloty gegenüber dem Euro deutlich abgewertet und notiere derzeit um 4,5720. Eine Zinssenkung in diesem Ausmaß sei am Markt erst für die nächsten drei bis sechs Monate eingepreist gewesen. ...

