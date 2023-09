Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Ein Investment in deutsche Blue Chips hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als gelohnt, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC).Ein durchschnittlicher Ertrag von ca. 6,9% p.a. sei im DAX zu erzielen gewesen! Investoren im sentix Fonds Aktien Deutschland hätten sich diese Ertragsquelle erschlossen - und im Vergleich zur passiven Index-Anlage sogar etwas mehr! Durch eine aktive Steuerung der Aktienquote (geschicktes Bremsen und Gas geben) entstehe im Zeitablauf ein Mehrwert. Zum Start als Fondsinnovation des Jahres ausgezeichnet habe der Fonds sein Produktversprechen gehalten: Seit Auflage habe der Anleger einen Mehrertrag von rund 10,3% zum passiven DAX-ETF erzielt, wenn er dem sentix Fonds den Vorzug gegeben habe. ...

