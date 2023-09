Audi hat einen weiteren seiner eigenen Schnelllade-Standorte in Betrieb genommen. Der neue Standort im Münchner Stadtteil Obersendling ist der inzwischen fünfte Audi Charging Hub und der dritte in Deutschland. Der Standort verfügt über vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit bis zu 320 kW Leistung. Anders als in Nürnberg und Zürich hat sich Audi hier gegen eine zusätzliche Lounge im Obergeschoss ...

