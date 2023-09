Eine vollständige Präsentation des kommenden Q6 e-tron mit den technischen Daten hatte Audi auf der IAA Mobility noch nicht zu bieten, veröffentlichte zur Messe aber erste offizielle Bilder vom Innenraum des PPE-Stromers. Zudem wurde der Audi Q6 e-tron in München weitgehend ungetarnt ausgestellt. Bei dem Exponat in München handelt es sich offiziell noch um einen Prototypen, was nicht nur auf der Folierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...