Die ElringKlinger AG ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Zulieferer der Automobilindustrie. Das Unternehmen bietet innovative Produktlösungen für alle Arten von Antriebssystemen wie Elektromotoren, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotoren. Mit seinen Produkten ist ElringKlinger Vorreiter bei vielen Kernthemen der Automobilindustrie, wie der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, der Emissionsreduzierung und der Entwicklung alternativer Antriebstechnologien. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 21.09.2023 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Dr. Jens Winter, Head of Investor Relations der ElringKlinger AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-21-14-00/ZIL-GR zur Verfügung gestellt.





