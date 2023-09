Im Vorfeld des Halbjahresberichts am 13. September gab Vulcan Energy Resources ein Projektupdate über die aktuellen Fortschritte und skizzierte zudem die angestrebten Finanzierungspläne. In den nächsten Wochen plant Vulcan, mehrere Vorbedingungen zu erfüllen, bevor die Fixierung der vollständigen Projektfinanzierung beginnt und im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden soll. Ende 2023 will das Unternehmen zudem mit der Inbetriebnahme seiner Elektrolyse-Demoanlage beginnen, welche das im LEOP gewonnene Lithiumchlorid (LiCl) in batterietaugliches LithiumhydroxidMonohydrat (LHM), Vulcans Endprodukt, umwandeln wird. Die deutliche Skepsis des Marktes gegenüber der Vulcan-Aktie muss durch die Lieferung solider Resultate in größerem Maßstab wieder abgebaut werden. AlsterResearchs Analysten bestätigen ihr DCF-gestütztes Kursziel von EUR 12,00 und ihr Rating. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





