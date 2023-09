SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company hat im August 2023 mehr als 274.000 New Energy Vehicles (NEVs) ausgeliefert, ein deutliches Plus zum Vorjahr. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) konnte im Monat August 2023 insgesamt 274.386 NEV-Fahrzeuge absetzen, 57 Prozent...

