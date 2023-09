Die 2G Energy AG ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, Produktion und technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten KWK-Anlagen. Die Digitalisierung, die 2G im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende in Verbindung mit Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas konsequent umsetzt, ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 20.09.2023 um 11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Friedrich Pehle, CFO der 2G Energy AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-20-11-00/2GB-GR zur Verfügung gestellt.





