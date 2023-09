Das brasilianische Fintech StoneCo hat erneut beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt.Der Umsatz wuchs im Q2 um 28% und entsprach damit den Erwartungen. Das EBITDA konnte um überproportionale 36% gesteigert werden, was zu einer EBITDA-Marge von beachtlichen 58% führte. Damit gelang im Vergleich zum Vorjahr ein Nettogewinn in Höhe von 62 Mio. US-Dollar und damit eine sequenzielle Steigerung von 36% gegenüber dem Q1. Die Fortschritte von StoneCo (wir rieten in PEM v. 31.5. zum Kauf der Aktie) sind äußerst zufriedenstellend. Bei anhaltendem Wachstum legte die Profitabilität erheblich zu. Die Kundenzahl stieg erneut um über 43%. Die sog. "Take-Rate", ...

