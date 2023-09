NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon verwies auf Sorgen von Investoren, nachdem kürzlich in Sozialen Medien mehrere Thesen kursierten, weshalb man auf fallende Kurse setzen sollte. Das sei albern, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und entkräftete die genannten Gründe./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 21:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 21:33 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

