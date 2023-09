Von der einstigen Hoffnung auf steigende Kurse ist bei der Exasol-Aktie (WKN: A0LR9G) nicht mehr viel geblieben, aktuell steht der Kurs bei knapp 3 €. Bei einem Einstieg am ersten Börsentag zu 14 € beträgt der Kursverlust rund -80% - bei einem Kauf zum Höchstkurs Anfang 2021 zu 28 € liegt der Verlust sogar bei -90%. Diese Entwicklung zeigt, dass die Euphorie deutlich zu hoch war. Was können Anleger zukünftig erwarten? Exasol vorgestellt Die in Nürnberg ...

