NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die französische Bank BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Delphine Lee hob ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2024 etwas an, um damit vor allem den verbesserten Ausblick im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen zu reflektieren. Hervor geht dies aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 20:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

