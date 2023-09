Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind sieben neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die neuen iBonds-Produkte seien Anleihen-ETFs mit fester Laufzeit, die Anleger*innen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Staats- oder Unternehmensanleihen bieten würden. Die Laufzeit dieser Anleihen ende in dem Jahr, das im jeweiligen Fondsnamen angegeben sei. Das Fälligkeitsdatum der ETFs sei auf Ende 2025, 2026, 2027 oder 2028 festgelegt worden. Am Ende der Laufzeit würden die ETF-Anteile liquidiert und der Portfoliowert an die Anteilsinhaber*innen ausgezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...