Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von VanEck auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (ISIN IE000J6CHW80/ WKN A3EEYM) investiere in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen, die als Fallen Angels bekannt seien. Die auf US-Dollar lautenden und auf dem US-Markt emittierten festverzinslichen Anleihen würden sich dadurch auszeichnen, dass sie zum Zeitpunkt der Emission ein Investment Grade Rating gehabt hätten, dieses zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Fonds jedoch nicht mehr aufweisen würden. Es würden Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Volumen von mindestens 250 Millionen US-Dollar aufgenommen. ...

