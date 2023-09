Wien (www.fondscheck.de) - Der US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman hat mit dem Neuberger Berman Climate Innovation Fund (ISIN IE0006EGSTJ7/ WKN A3ENUS) einen neuen Artikel-8-Fonds aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fondsneuling werde in 30 bis 60 globale Aktien mit einem Schwerpunkt auf wichtige Innovatoren und Profiteure von Klimainnovationen investieren. Das Management des Investmentfonds würden Evelyn Chow und Charlie Lim vom Standort New York übernehmen. Unterstützt würden sie vom globalen Aktienresearch-Team von Neuberger Berman sowie den Data-Science- und ESG-Teams des global tätigen Asset Managers. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...