Wien (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers hat Jeroen Bos zum Global Head of AXA IM Equity berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Bos trete Anfang November die Nachfolge von Mark Hargraves an, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung außerhalb der AXA Gruppe widmen werde. ...

