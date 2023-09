Der Social-Media-Riese hat im Frühjahr einen wichtigen Sieg vor Gericht erzielt, doch die Kritik an Meta reißt nicht ab. Was ist der Konzern in Einzelteilen wert?Der 27. April 2023 wird Mark Zuckerberg zweifellos in guter Erinnerung bleiben. Nicht nur, dass das Thermometer in Lake Tahoe, Zuckerbergs Wohnort, nach einer kühlen Nacht auf angenehme 20 Grad kletterte, wie den Wetteraufzeichnungen zu entnehmen ist. An jenem Tag wies auch das Berufungsgericht des District Columbia eine Klage verschiedener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...