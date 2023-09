DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien treten auf der Stelle - Smurfit Kappa will fusionieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte oszillieren am Donnerstag um den Vortagesschluss. Der DAX notiert am Nachmittag leicht höher bei 15.767 Punkten, er profitiert dabei vom Plus des Schwergewichtes Airbus. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit 4.237 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Kasse gemacht wird dagegen bei den Technologietiteln, deren Sektor-Index um 1,8 Prozent zurückkommt, auch weil Apple zwischen die Fronten in den Konflikt zwischen den USA und China gerät.

Mit dem kräftigen Ölpreisanstieg der vergangenen Tage lässt zudem die Hoffnung nach, dass die Inflationsraten nachhaltig fallen und damit die Geldpolitik bald vor einer Wende steht. Das so genannte Beige Book als Konjunkturbericht der US-Notenbank brachte indes nichts Neues, es sieht die US-Wirtschaft weiter auf moderatem Wachstumskurs. Der Euro gibt etwas auf 1,0710 nach während die Anleihen ins Plus gedreht sind.

Der Aufschwung in Deutschland verzögert sich

Weltweit trüben sich die Konjunkturaussichten ein, besonders auch in Deutschland. So ist die Produktion im produzierenden Gewerbe im Juli stärker zurückgegangen als erwartet. "Kein wirkliches Desaster, aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht. Das dritte Quartal dürfte einen Rückgang der Wirtschaftsleistung bringen", kommentiert die LBBW.

Am Vormittag bestätigte derweil das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung seine Konjunkturprognose für 2023, nach der die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,6 Prozent, im Juni war es noch von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2024 senkte das RWI seine Prognose von 2 auf 1,1 Prozent. Grund für die niedrigeren Prognosen für dieses und nächstes Jahr sei vor allem, "dass sich konjunkturelle Hemmnisse nur langsam verringern". Der Aufschwung in Deutschland verzögere sich.

Smurfit Kappa und Westrock planen Fusion

Eine mögliche Fusion mit Westrock wird an der Börse leicht negativ für die Aktie von Smurfit Kappa gesehen, für die Aktie geht es um 2,5 Prozent nach unten. Die europäische Smurfit Kappa und der US-Pappe- und Verpackungshersteller Westrock erörtern die Bedingungen eines Zusammenschlusses, wodurch ein neues Unternehmen mit einem Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar geschaffen würde.

Renault liegen mit einem Plus von 1,6 Prozent fest im Markt. Händler sehen zwei Treiber: Zum einen hat Renault nun ein Mandat für den Aktienrückkauf vergeben. Zum anderen stützt weiterhin der geplante Börsengang der Elektrofahrzeugsparte die Stimmung: Sie könnte laut Renault-CEO Luca de Meo bis zu 10 Milliarden Euro wert sein.

In London springt die Aktie des Versicherers Direct Line um 16 Prozent. Der britische Versicherer verkauft das Geschäft mit vermittelten Gewerbeversicherungen für bis zu 550 Millionen Pfund an Intact Financial. "Die Transaktion sollte positiv aufgenommen werden, da sie das Risiko einer Eigenkapitalaufstockung zu einem kritischen Zeitpunkt beseitigt", so Citi.

Nestle stärkt Schokoladengeschäft in Brasilien

Als keinen Kurstreiber für Nestle (+0,8%) stufen die Analysten von Baader den Kauf der Mehrheitsbeteiligung an Grupo CRM ein. Das Premium-Schokoladenunternehmen in Brasilien mit den beiden Schlüsselmarken "Kopenhagen" und "Brasil Cacau" betreibe rund 1.000 Verkaufsstellen. Mit einem Umsatz von etwa 100 Millionen Dollar nehme Grupo CRM einen Marktanteil in einem niedrigen einstelligen Bereich am brasilianischen Schokoladenmarkt ein. Für Nestle passe die Transaktion gut zur Strategie, die Präsenz in Schwellenmärkten zu stärken. Zudem biete der direkte Kontakt zum Verbraucher möglicherweise Nestle einen Vorteil gegenüber dem zweiten internationalen Player Mondelez in einem wichtigen Wachstumsmarkt.

Im DAX zählt die Aktie von MTU mit einem Plus von 1,0 Prozent zu den Gewinnern. Zum einen hat Kepler Cheuvreux die Aktie auf Buy hochgestuft. Zudem hat die Beteiligungsgesellschaft Melrose Industries (+4,7) starke Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick auf das Gesamtjahr erhöht. "Interessant ist besonders die erhöhte Prognose für das Luftfahrtgeschäft", kommentiert ein Händler mit Blick auf Wettbewerber MTU.

Bei Airbus (+1,9%) kommen Daten zu Flugzeugauslieferungen und -bestellungen gut an. Airbus hat nach Einschätzung von Jefferies im August so viele Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, dass das eigene Auslieferungsziel für das Jahr nun in greifbare Nähe rücke. Der europäische Flugzeughersteller habe im vergangenen Monat 52 Flugzeuge an Kunden übergeben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.235,10 -0,1% -3,16 +11,6% Stoxx-50 3.953,83 +0,4% 15,49 +8,3% DAX 15.749,19 +0,0% 7,82 +13,1% MDAX 27.206,21 -0,8% -231,05 +8,3% TecDAX 3.105,78 -0,8% -23,58 +6,3% SDAX 13.124,48 -0,7% -86,57 +10,1% FTSE 7.454,69 +0,4% 28,55 -0,3% CAC 7.221,04 +0,4% 26,95 +11,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,62 -0,04 +0,05 US-Zehnjahresrendite 4,28 -0,00 +0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0696 -0,3% 1,0724 1,0710 -0,1% EUR/JPY 157,57 -0,5% 158,16 158,06 +12,3% EUR/CHF 0,9556 -0,0% 0,9560 0,9565 -3,5% EUR/GBP 0,8583 +0,1% 0,8575 0,8570 -3,0% USD/JPY 147,32 -0,2% 147,48 147,58 +12,4% GBP/USD 1,2460 -0,3% 1,2506 1,2496 +3,0% USD/CNH (Offshore) 7,3434 +0,3% 7,3296 7,3200 +6,0% Bitcoin BTC/USD 25.690,04 -0,1% 25.758,33 25.587,64 +54,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,24 87,54 -0,3% -0,30 +11,4% Brent/ICE 90,59 90,60 -0,0% -0,01 +10,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,15 31,08 +0,2% +0,07 -61,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,06 1.916,71 +0,1% +2,35 +5,2% Silber (Spot) 22,96 23,23 -1,2% -0,27 -4,2% Platin (Spot) 905,20 913,50 -0,9% -8,30 -15,2% Kupfer-Future 3,73 3,76 -1,0% -0,04 -2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2023 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.