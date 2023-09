Das Jahr 2023 hat die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel bislang sicherlich die ein oder anderen Nerven gekostet. Am Mittwoch fiel sie nun erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 11 Dänischen Kronen und droht jetzt weiter abzustürzen. Doch eine letzte Bastion der Bullen gibt es noch.Rund ein Viertel ihres Börsenwerts hat die Nel-Aktie seit Jahresbeginn eingebüßt. Am Donnerstag markierte sie sogar ein neues Jahrestief bei 10,23 Kronen und erzeugte damit ein Verkaufssignal. ...

