Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von zehnjährigen T-Notes (aktuell: 4,28%) und Bundesanleihen (aktuell: 2,63%) sind in den letzten Tagen gestiegen, so Dr. Tariq Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Dieser Anstieg sei hauptsächlich durch die USA ausgelöst worden, die auf das sogenannte Goldilocks-Szenario hinarbeiten würden. Für das Szenario würden weiterhin ein robuster Arbeitsmarkt, konstant sinkende Gesamtinflation und insgesamt stabile wirtschaftliche Bedingungen, abgesehen von einer Abschwächung in der Industrie, sprechen. Die geringe Dynamik in der globalen Industrie sei u. a. in Peking zu finden, da die Verantwortlichen trotz wirtschaftlicher Herausforderungen keine fundamentalen Konjunkturanreize setzen würden. Europa leide stärker unter dieser Schwäche und befinde sich in einer Stagflation. Obwohl die wirtschaftlichen Bedingungen in den USA und Europa unterschiedlich seien, würden sowohl die FED als auch die EZB im September voraussichtlich eine Zinspause einlegen. ...

