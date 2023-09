Anzeige / Werbung

In der dynamischen Welt des Tradings sind präzise Informationen und schnelle Analysen entscheidend. Mit der Einführung von ChatGPT, einem fortschrittlichen Sprachmodell, können Trader jetzt in Echtzeit fundierte Analysen durchführen. In diesem Webinar werden wir Ihnen zeigen, wie Sie ChatGPT nutzen können, um den Finanzmarkt, Aktien und Devisen effektiv zu analysieren.

ChatGPT: Ein revolutionäres Tool für Daytrader? Kostenloses Webinar dazu heute um 19:00 Uhr

Ihre Referenten:

Dirk Friczewsky erstellt täglich Handelssignale in den Handelsklassen Aktien, Anleihen, Devisen, Indizes und Rohstoffe. Über seinen Twitter-Feed mit dem Kürzel "FXDIRK" liefert er Trade-Setups, Trading-relevante News und Einblicke in sein Trading für seine rund 32.000 Follower. Jede Woche wird zudem ein Basiswert auf seinem Youtube-Kanal "Dirk Friczewsky" genauer analysiert.

Malte Kaub ist Gründer des Traders' Leadership Council in London und Experte im Bereich Devisenhandel. Seit 2004 berät er globale Banken und Pensionsfonds. Malte nutzt sein Expertenwissen und sein internationales Netzwerk, um die Lernkurve für Trading-Einsteiger und ambitionierte Trader im Bereich Day- & Swingtrading zu verkürzen.

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.