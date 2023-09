Frankfurt (ots) -



(...) Am Donnerstag erklärten sich (...) sämtliche sechs Fraktionen des Bayrischen Landtags zu Kämpferinnen und Kämpfern gegen Antisemitismus. Das Signal ist richtig und wichtig. Aber nicht bei allen ist es glaubwürdig. Nicht nur Verantwortliche von Jüdischen Gemeinden hegen Zweifel, was den Umgang des bayrischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger mit dem Skandal um ein antisemitisches Flugblatt aus seinen Schulzeiten angeht.



Dessen Gerede von einer angeblichen "Schmutzkampagne" gegen ihn verfängt bei manchen. Statt Fragen zum Skandal zu beantworten, kann der Freie-Wähler-Chef schweigen, ohne Stimmen einzubüßen. Im Gegenteil: Aiwanger scheint zuzulegen. Offenbar gibt es Wählerinnen und Wähler, die von diesem Fundament der Republik nichts mehr wissen wollen. Das ist das wirklich Beunruhigende in diesem Skandal.



