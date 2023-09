© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx



Bei Warren Buffet läuft's wieder. Welche Veränderungen der Star-Investor vorgenommen hat und was Analysten zum Wachstumspotenzial der teuersten Aktie der Welt sagen.

Er gehört zu den reichsten Menschen der Welt und blickt auf Jahrzehnte erfolgreicher Anlagestrategie zurück: Warren Buffet. Sein Ansatz besteht darin, in Qualitäts-Aktien zu investieren, die an der Börse unter Wert gehandelt werden, und langfristig Anteile an Unternehmen mit einem starken Markenkern und einer guten Rentabilität halten. Wer ein Stück vom Erfolg der Investoren-Legende abhaben will, kann in die Aktie von Buffets Unternehmen Berkshire Hathaway investieren - oder diese zumindest auf die Beobachtungsliste setzen.

Im zweiten Quartal 2022 hatte auch Berkshire Hathaway die Inflation und die Rezessionsängste mit einem Verlust von 43,7 Milliarden US-Dollar zu spüren bekommen. Nun laufen die Geschäfte wieder gut: Anfang August gab die Beteiligungsgesellschaft ein Rekordergebnis für die abgelaufenen drei Monate bekannt. Der operative Gewinn vor Steuern stieg zum ersten Mal in der Firmengeschichte auf zehn Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn von Berkshire lag bei 35,9 Milliarden US-Dollar.

Im zweiten Quartal dieses Jahres hat Buffets Firma Anteile von gleich drei Immobilienunternehmen hinzugekauft: Insgesamt rund 820 Millionen US-Dollar flossen in Aktien der US-Unternehmen D.R. Horton, NVR sowie Lennar. Die Anteile am Gaming-Branchenstar Activision Blizzard reduzierte Buffet um 70 Prozent, die Beteiligung am Ölriesen Chevron um sieben Prozent. Berkshire Hathaways Top-Positionen American Express und Coca-Cola blieben derweil unverändert. Auch das Apple-Investment ist mit einem Anteil von 51 Prozent am gesamten Depot unverändert die mit Abstand größte Position im Portfolio (Stand:30. Juni 2023).

Berkshire unterscheidet zwischen einer A- und einer B-Aktie. Die A-Aktie notiert aktuell bei 548.409 US-Dollar und gilt damit als die teuerste Aktie der Welt. Nichtsdestotrotz sind Analysten von UBS überzeugt, dass Kurswachstum möglich ist, und legen das Kursziel der A-Aktie bei 608.000 US-Dollar fest. Keefe, Bruyette & Woods raten hingegen zum Halten der Aktie.

Die günstigere B-Aktie soll Privatanlegern den direkten Kauf ermöglichen. Sie notiert aktuell bei 362 US-Dollar. CFRA-Analystin Catherine Seifert stuft die B-Aktie als "Hold" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar ein. Die Aktien seien "im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten bereits fair bewertet". Dennoch seien sie es wert, gehalten zu werden. Analysten von Keefe, Bruyette & Woods sowie von RBC Capital Markets bewerten den Titel ebenfalls neutral. UBS hingegen sieht bei der B-Aktie ein Kursziel von 414 US-Dollar und rät zum Kauf.

