Göttingen, 7. September 2023



Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro ab

Emission von vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren mehr als 6-fach überzeichnet

Emissionserlöse zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung der Polyplus-Akquisition und für allgemeine Unternehmenszwecke

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V., Niederlande, Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro begeben. Die Emission, die sich an institutionelle Anleger richtete und mehr als 6-fach überzeichnet war, umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren, die mit Kupons zwischen 4,313 Prozent und 4,940 Prozent verzinst werden. Sartorius hat die Zulassung der Anleihen zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt.



"Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das Unternehmen und seinen strategischen Kurs", sagte Rainer Lehmann, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius.



Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.



Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.





