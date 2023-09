DJ XETRA-SCHLUSS/Anleger vorsichtiger - SAP auf Mehrjahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach unten. Während der DAX die längste Zeit des Tages um den Vortagesschluss pendelte, ging er 0,1 Prozent tiefer bei 15.719 Zählern aus dem Handel. Das Minus wäre größer ausgefallen, hatte das DAX-Schwergewicht SAP (+1,0%) mit 130,26 Euro nicht auf dem höchsten Stand seit fast drei Jahren notiert. Dabei ist zu erkennen, dass sich die Investoren auf einen stürmischen Herbst vorbereiten und ihr Depot etwas defensiver ausrichten. So kam es in der zweiten Reihe zu deutlicheren Rücksetzern, so schlossen MDAX und SDAX 1 Prozent im Minus. Im DAX hielten sich defensive Aktien wie Henkel (+1,3%) besser, unter Druck gerieten zyklischen Werte wie Infineon (-2,6%).

Aufschwung in Deutschland verzögert sich

Weltweit trüben sich die Konjunkturaussichten ein, besonders in Deutschland. So ging die Produktion im produzierenden Gewerbe im Juli stärker als erwartet zurück. "Kein wirkliches Desaster, aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht", kommentierte die LBBW. Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,6 Prozent, für das Jahr 2024 senkte das RWI seine Prognose von 2 auf 1,1 Prozent. Grund für die niedrigeren Prognosen sei vor allem, "dass sich konjunkturelle Hemmnisse nur langsam verringern". Der Aufschwung in Deutschland verzögere sich.

Im DAX stellte die Aktie von MTU mit einem Plus von 1,9 Prozent den Gewinnern. Zum einen stufte Kepler Cheuvreux die Aktie auf Buy hoch. Zudem legte die Beteiligungsgesellschaft Melrose Industries starke Halbjahreszahlen vor. "Interessant ist besonders die erhöhte Prognose für das Luftfahrtgeschäft", kommentierte ein Händler mit Blick auf Wettbewerber MTU.

Bei Schwergewicht Airbus (+1,8%) kamen Daten zu Flugzeugauslieferungen und -bestellungen gut an. Airbus hat nach Einschätzung von Jefferies im August so viele Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, dass das eigene Auslieferungsziel für das Jahr nun in greifbare Nähe rücke. Der europäische Flugzeughersteller hatte im vergangenen Monat 52 Flugzeuge an Kunden übergeben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.718,66 -0,1% +12,89% DAX-Future 15.725,00 -0,2% +10,79% XDAX 15.713,30 -0,2% +13,29% MDAX 27.160,83 -1,0% +8,13% TecDAX 3.109,80 -0,6% +6,46% SDAX 13.083,63 -1,0% +9,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,88 +36 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 23 1 2.585,3 60,3 63,7 MDAX 12 38 0 386,0 20,5 21,4 TecDAX 6 24 0 688,5 22,2 17,1 SDAX 13 53 4 80,9 8,8 7,5 ===

