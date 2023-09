Das globale Modehaus Perry Ellis International gibt eine neue Lizenzvereinbarung mit Poetic Brands Limited bekannt, um Farah Youth eine stilvolle Freizeitbekleidungskollektion für Jungen im Alter von 4 bis 14 Jahren für die Sommersaison 2024 in den Handel zu bringen. Diese weltweite Kooperation vereint den unverwechselbaren Stil der Farah-Herrenmode mit der verspielten Essenz heutiger Jugendmode.

Oscar Feldenkreis, CEO und President bei Perry Ellis International, kommentiert: "Die Fusion von zwei bewährten, kreativen und trendsicheren Modemarken schafft eine perfekte Verbindung, um eine neue junge, heranwachsende Zielgruppe anzusprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Schritt den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität von Farah als zeitlose Lifestyle-Marke steigern wird."

Poetic Brands ist Teil der PDS Multinational Group, die auf Lizenzbekleidung für Erwachsene, Kinder und Babys spezialisiert ist, inspiriert von Designeinflüssen aus Popkultur, Sport, Musik und Unterhaltung. Ihr innovatives Expertenteam entwirft und liefert wunderschöne und vielfältige Produktsortimente an Europas führende Einzelhandelsketten. Zudem bietet Poetic Brands globale Beschaffungslösungen mit akkreditierten Lieferpartnern, die von einem marktführenden Compliance-Team mit einer auf ethischen Prinzipien basierenden Null-Toleranz-Politik unterstützt werden. "Wir freuen uns auf die Einführung der Farah Youth-Kollektion für die Sommersaison 2024. Ihre erneuerte Markenidentität folgt der Farah Mainline Collection, damit sich unsere Farah-Kunden schon in jungen Jahren in unsere Marke verlieben", so Stephanie Pisano, Farah Youth Brand Manager.

Die Farah Youth-Kollektion bietet eine vielfältige Auswahl an Bekleidungsoptionen, darunter trendige T-Shirts, gewebte Shorts, Bademode, Jogginghosen, Oberbekleidung und Freizeithemden. Diese kohärente und modisch anspruchsvolle Kollektion spiegelt die DNA der Farah-Herrenmode wider und wurde entwickelt, um die stark umworbenen Generationen Z und Alpha anzusprechen, wobei jedes Teil einen einzigartigen Stil und eine herausragende Qualität besitzt.

Im Februar 2024 wird Farah Youth in führenden Einzelhandelsgeschäften und online in Großbritannien und Europa erhältlich sein. Für weitere Informationen über die Farah Youth wenden Sie sich bitte an Stephanie Pisano, Farah Youth Brand Manager: Stephanie.Pisano@luminosobrands.com, +44 (0) 7754560478.

Über Perry Ellis International

Perry Ellis International Inc. ist ein führender Designer, Händler und Lizenzgeber eines breit gefächerten Sortiments von hochwertiger Herren- und Damenbekleidung, Accessoires und Parfums. Die Kollektionen an Oberhemden und Freizeithemden, Golfbekleidung, Pullovern, Anzughosen, Freizeithosen und Shorts, legerer Bekleidung, Herren- und Damen-Bademode sind über alle wichtigen Vertriebsebenen des Einzelhandels erhältlich. Über seine hundertprozentigen Tochterunternehmen ist das Unternehmen Eigentümer eines Portfolios an national und international bekannten Marken wie Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® und Farah®. Das Unternehmen erweitert sein Markensortiment durch die Lizenzierung von Marken von Drittunternehmen wie Nike® im Segment Bademode und Callaway®, PGA TOUR® und Jack Nicklaus® bei Golfbekleidung. Nähere Informationen über das Unternehmen unter http://www.pery.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230907639252/de/

Contacts:

Stephanie Pisano

Stephanie.Pisano@luminosobrands.com

+44 (0) 7754560478