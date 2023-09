Halle/MZ (ots) -



Der Klimaschutz war ein Topthema, und die Grünen zogen mit so vielen Abgeordneten ins Parlament ein wie nie zuvor. An dem Hoch änderte der russische Angriff auf die Ukraine zunächst nichts, im Gegenteil. Ein idealistischer Ansatz schien das passende Kontrastmittel zur Machtpolitik des Kremlherrschers.



Davon ist im Spätsommer 2023 nichts mehr übrig. Für eine aktive Klimaschutzpolitik sind die Deutschen kaum mehr empfänglich. Seit Beginn des Ukraine-Krieges drängen andere Probleme in den Vordergrund, die Verteidigung des Landes oder die gestiegenen Energiepreise. Angesichts dessen noch die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Blick zu behalten, ist für viele Menschen zu viel des Schlechten. Der Siegeszug des Populismus, der auf Kulturkampf statt auf Vernunft setzt, ist nicht zuletzt eine kollektive Realitätsverweigerung.



