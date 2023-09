An der Börse notiert der Anteilsschein von KENVUE INC DL -,001 aktuell ein wenig leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 21,40 US-Dollar. Jahreschart der KENVUE INC. DL -,001-Aktie, Stand 07.09.2023 Heute hat sich im Wertpapierhandel das Wertpapier von KENVUE INC DL -,001 zwischenzeitlich um 4,38 Prozent verbilligt.

Den vollständigen Artikel lesen ...