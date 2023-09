Das weltweit tätige Modehaus Perry Ellis International freut sich, eine neue Lizenzvereinbarung mit der Baird Group Ltd. bekannt zu geben, die seit April dieses Jahres die europäische Lizenz für Farah Tailoring betreut, die gehobene Sportjacken, elegante Anzugselemente und moderne formelle Kleidung umfasst. Farah Tailoring bietet eine elegante Anzugskollektion für alle, die sich für den Erfolg kleiden wollen. Diese globale Zusammenarbeit verbindet den unverwechselbaren Stil der Farah-Herrenmode mit der luxuriösen Essenz der vielseitigen Bürokleidung von heute.

Die Baird-Group, die zur Arafa-Gruppe gehört, ist ein weltweit führender Textil- und Bekleidungshersteller und -einzelhändler mit Sitz in Ägypten. Die Gruppe bedient ein breit gefächertes globales Publikum, darunter internationale Spitzenmarken und globale Einzelhändler. Mit über 50 Geschäften im Vereinigten Königreich und in Europa und zwei großen Webshops, darunter www.suitdirect.co.uk, die Kunden im Vereinigten Königreich und im Ausland bedienen, sowie Hunderten von Großhandelskunden auf der ganzen Welt bietet die Baird Group eine dynamische und flexible Beziehung bei Produktentwicklung, Beschaffung und Lieferung an alle ihre Partner im In- und Ausland, um sicherzustellen, dass wir Männer immer gut anziehen.

??"Baird freut sich, mit Farah bei der Einführung von Farah Tailoring zusammenzuarbeiten. Die Kombination aus Farahs Tradition und Vertrieb mit der Tradition der Baird-Group im Bereich Design und Schneiderei sowie dem Vertrieb von formeller Kleidung ist eine gewinnbringende Kombination", sagt CEO Mark Cotter.

Oscar Feldenkreis, CEO und President von Perry Ellis International, erklärte: "Die gehobene Schneiderei im Lizenzbereich ist die perfekte Verbindung, um neue und aufstrebende Bevölkerungsgruppen in Europa und darüber hinaus anzusprechen. Ich bin zuversichtlich, dass dies den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität von Farah als zeitlose Lifestyle-Marke steigern wird."

Farah Tailoring ist derzeit in führenden Einzelhandelsgeschäften und online erhältlich, während Farah Youth im Februar 2024 im Vereinigten Königreich und in Europa erhältlich sein wird. Für weitere Informationen über Farah Tailoring wenden Sie sich bitte an Mark Cotter, CEO der Baird-Group unter mark.cotter@baird-group.co.uk, +44 (0) 1132595500

Perry Ellis International, Inc. ist ein führender Designer, Vertreiber und Lizenzgeber eines breiten Sortiments an hochwertiger Herren- und Damenbekleidung, Accessoires und Düften. Die Kollektion des Unternehmens mit Business- und Freizeithemden, Golf-Sportbekleidung, Pullovern, Businesshosen, Freizeithosen und Shorts, Jeansbekleidung, aktiver Kleidung, Kleidern und Badebekleidung für Damen und Herren ist auf allen wichtigen Vertriebsstufen des Einzelhandels erhältlich. Das Unternehmen besitzt über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften ein Portfolio von national und international anerkannten Marken, darunter: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® und Farah®. Das Unternehmen erweitert sein Markensortiment durch die Lizenzierung von Marken von Dritten, darunter: Nike® für Bademode und Callaway®, PGA TOUR® und Jack Nicklaus® für Golfbekleidung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter http://www.pery.com.

