Fluence, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter LED-Beleuchtungssysteme für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute den Erfolg seiner Partnerschaft mit Green Fields bekannt, einem israelischen Erzeuger, der die größte Cannabisanlage in Israel betreibt. Mit der Fluence-Technologie hat Green Fields die Erträge gesteigert, den THC- und Terpengehalt verbessert und in seiner mehr als 42.000 Quadratmeter großen Anlage das ganze Jahr über ein gleichmäßiges Pflanzenwachstum erzielt.

Green Fields hat mit REMY zusammengearbeitet, dem israelischen Vertriebs- und Integrationspartner von Fluence, um VYPR 3p-Leuchten mit BROAD R3-Spektrum-Technologie auszuwählen und ein Spektrum bereitzustellen, das darauf ausgelegt ist, das natürliche Sonnenlicht in der Anlage zu ergänzen und zu reproduzieren. In Verbindung mit der F-CLEAN-Technologie der Anlage, einer Fluorpolymerfolie, die tagsüber das gesamte Spektrum des natürlichen Sonnenlichts durchlässt, wird Green Fields durch den VYPR 3p ermöglicht, die Lichtverhältnisse so zu optimieren, dass maximales Wachstum unabhängig von der Jahreszeit unterstützt wird.

"Ich bin der Meinung, dass Cannabisproduzenten über das Goldene Dreieck verfügen müssen, nämlich das beste Kultivierungssystem, die beste Genetik und die richtigen Leute und Partner", sagte Lior Pisso Saada, Gründer und Vorreiter der Geschäftsentwicklung bei Green Fields. "Konsistenz ist Trumpf und eines der großartigsten Ziele, die wir durch den Einsatz der Fluence LED-Technologie erreicht haben. Wir können jetzt im Winter genauso konsistent produzieren wie im Sommer."

Jede Zone des Vorzeige-Gewächshauses von Green Fields ist mit einer speziellen Luftaufbereitungseinheit ausgestattet, die Feuchtigkeit, Temperatur und Luftstrom stabilisiert, um Mikroklimata zu verringern und die Gleichmäßigkeit zu erhöhen. Das Kultivierungsteam nutzt innovative Überwachungstechnologie, um weitere kritische Aspekte des Anbaus zu kontrollieren, darunter Wurzelzonenmanagement und Bewässerung. Green Fields nutzt außerdem das Fachwissen von REMY und das Team interner Gartenbau-Beleuchtungsexperten von Fluence, die das agronomische Team bei der Anpassung und Optimierung der Lichtstärke, Photoakklimatisierung, Schädlingsbekämpfung, Bewässerungsstrategie und der Behandlung von Mutterpflanzen unterstützen.

"Um einen Anbau in dieser Größenordnung betreiben zu können, brauchen wir drei Dinge: ein hohes Maß an Kontrolle, Daten und ein starkes Team", sagte Yarden Roitemberg, Chef-Agronom bei Green Fields. "Fluence und REMY bieten mehr als nur LED-Technologie sie sind echte Partner, die uns mit umfassenden Dienstleistungen und Beratung für den Gartenbau unterstützen."

Die Green Fields-Anlage beherbergt das größte landwirtschaftliche Beleuchtungssystem, das jemals in Israel installiert wurde. Seit dem Einsatz von Fluence-Leuchten hat Green Fields zwischen 15 und 18 Tonnen Cannabis pro Jahr angebaut.

"Für REMY ist es eine Ehre, dass Green Fields ihm als führendem Anbieter von Gesamtlösungen bezüglich der mittlerweile größten Cannabisanlage in Israel sein Vertrauen schenkt", sagte Elad Toby, Gründer, Chief Business Development Officer und Chief Technology Officer von REMY. "Wir wussten, dass unsere Fachkenntnisse in der Planung, Installation, Integration und Qualitätssicherung von landwirtschaftlichen Beleuchtungssystemen zusammen mit der Spitzentechnologie und den hauseigenen Gartenbaudienstleistungen von Fluence die beste Kombination waren, um Green Fields mit der nötigen Einrichtung, den Daten und den Kenntnissen auszustatten, um zuversichtlich anzubauen."

"Die Entschlossenheit des Green Fields-Teams, Barrieren abzubauen und die Qualität der Produktion von medizinischem Cannabis in Gewächshäusern in Israel zu verbessern, ist außergewöhnlich", sagte Jörg Meyer-Brenken, Lead Account Manager für Cannabis in Europa, dem Nahen Osten und Afrika bei Fluence. "Ob man mit dem Management, dem Anbauteam oder dem Marketing spricht, überall spürt man ihre Begeisterung. Ich freue mich sehr, zu sehen, wie Green Fields floriert und mit dem Team zusammenarbeitet, um sein Geschäft auf weitere Regionen und neue Märkte auszuweiten."

