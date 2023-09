NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach einem verhaltenen Handelsstart ins Plus gedreht. Zuletzt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,26 Prozent auf 109,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen ging entsprechend auf 4,26 Prozent zurück.

Robuste Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt lasteten somit nicht dauerhaft auf den Kursen der als besonders sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten war deutlich zurückgegangen, während Ökonomen mit einem Anstieg gerechnet hatten. Es war zudem der vierte Rückgang in Folge.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Eine niedrige Arbeitslosigkeit stützt die Lohnentwicklung und treibt tendenziell die Inflation an. Für die nächste Sitzung in zwei Wochen hat die Fed das weitere Vorgehen offen gelassen. An den Finanzmärkten wird derzeit keine erneute Anhebung erwartet. Allerdings könnte die Fed ihren Straffungskurs danach wieder aufnehmen./gl/stw